Марши протеста в Греции закончились столкновениями с полицией

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Беспорядками и столкновениями с полицией закончился многотысячный митинг протеста на афинской площади Синтагма перед зданием парламента Греции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Участники акции, организованной профсоюзами работников железных дорог и различными общественными движениями, обвиняли власти в халатности в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса. В результате его столкновения с товарным составом погибли 57 человек и десятки были ранены.

Манифестанты призывали к ответу и руководство железнодорожной компании, которая не установила на некоторых участках железных дорог страны автоматическую систему управления.

К протестующим присоединились активисты анархистских групп, которые атаковали полицейских.

Акции прошли и в других крупных городах Греции

Организаторы акции потребовали беспристрастного расследования причин аварии и наказания виновных. Среди погибших много студентов. В больницах остаются 22 человека, из них семеро - в реанимации.

Как сообщалось, два поезда столкнулись лоб в лоб, проехав несколько километров по одному и тому же пути. Авария вызвала протесты со стороны жителей в нескольких греческих городах.

59-летний начальник станции был арестован и обвинен в «убийстве по неосторожности» и причинении «телесных повреждений».

Он должен был объяснить, как поезду с 342 пассажирами и десятью железнодорожными служащими, связывающему Афины с Салониками на севере страны, было разрешено использовать тот же путь, что и грузовому поезду.

Министр транспорта Гиоргос Герапетритис принес извинения семьям погибших и выступил с «полной самокритикой политической системы и государства». Бывший министр, Костас Караманлис, подал заявление об отставке.