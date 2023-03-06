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    00:01, 06 Март 2023 | GMT +6

    Марши протеста в Греции закончились столкновениями с полицией

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    Фото: AFP
    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Беспорядками и столкновениями с полицией закончился многотысячный митинг протеста на афинской площади Синтагма перед зданием парламента Греции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Участники акции, организованной профсоюзами работников железных дорог и различными общественными движениями, обвиняли власти в халатности в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса. В результате его столкновения с товарным составом погибли 57 человек и десятки были ранены.

    Манифестанты призывали к ответу и руководство железнодорожной компании, которая не установила на некоторых участках железных дорог страны автоматическую систему управления.

    К протестующим присоединились активисты анархистских групп, которые атаковали полицейских.

    Акции прошли и в других крупных городах Греции

    Организаторы акции потребовали беспристрастного расследования причин аварии и наказания виновных. Среди погибших много студентов. В больницах остаются 22 человека, из них семеро - в реанимации.

    Как сообщалось, два поезда столкнулись лоб в лоб, проехав несколько километров по одному и тому же пути. Авария вызвала протесты со стороны жителей в нескольких греческих городах.

    59-летний начальник станции был арестован и обвинен в «убийстве по неосторожности» и причинении «телесных повреждений».

    Он должен был объяснить, как поезду с 342 пассажирами и десятью железнодорожными служащими, связывающему Афины с Салониками на севере страны, было разрешено использовать тот же путь, что и грузовому поезду.

    Министр транспорта Гиоргос Герапетритис принес извинения семьям погибших и выступил с «полной самокритикой политической системы и государства». Бывший министр, Костас Караманлис, подал заявление об отставке.

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