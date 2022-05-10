10 Мая 2022 12:40

Марш Победы исполнили музыканты военного оркестра для фронтовика в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ветеранах Великой Отечественной войны заботятся военные регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще накануне Дня Победы военнослужащие регионального командования «Юг» предложили ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Колесниченко побелить снаружи дом - к 9 мая он должен быть светлым и ярким, как сама победа.

«Командир войсковой части 63563 подполковник Айбол Жумаханов, побывав с офицерами у фронтовика в гостях, не мог не восхититься мужеством Владимира Васильевича и высоким боевым духом ветерана войны», - сообщила руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» подполковник Дина Мухаринова.

На фронт Владимир Колесниченко попал семнадцатилетним юношей в конце 1943 года, отметила спикер. Служил на Первом Белорусском фронте в составе Пинского стрелкового полка 415-й Краснознаменной Мозерской дивизии. Вскоре их батальон был переброшен в Прибалтику, и в октябре 1944 года, после взятия. Риги, Владимир Колесниченко получил благодарность от Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Из родной его деревни в Кировской области ушли на фронт четверо друзей Владимира Колесниченко. Миша Гмызин погиб в первом же бою, Савин Миша в 1945 году, после форсирования Одере, Вася Коротков был ранен и переведён в тыл – ему отняли ногу. При форсировании реки Одер в апреле 1945 года девятнадцатилетний Владимир Колесниченко был тяжело ранен, попал в госпиталь. Долечиваться его отправили в госпиталь в город Куйбышев, где он и встретил День Победы.

После войны, в 1947 году, Владимир Колесниченко познакомился с молодой учительницей Галиной Чернявской, которая, как оказалось, тоже воевала на Первом Белорусском фронте. Она стала его женой, и вместе они прожили 72 года. В Казахстан семья Колесниченко переехала в 1963 году, и уже в Джамбуле в 1965 году фронтовику вручили в военкомате орден Славы III степени за форсирование Одера. Этот орден пополнил его арсенал наград - орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», «За Отвагу».

«Владимир Васильевич показывал гостям из РгК «Юг» свои фотографии, грустил об уходе любимой супруги Галины, радовался за детей и внуков, - продолжила Дина Мухаринова. – Одна из его дочерей - Елена - специально переехала из Алматы в Тараз, чтобы жить с отцом, ухаживать за ним».

Помимо этого, Владимира Колесниченко ждал музыкальный подарок - марш Победы в исполнении военного оркестра регионального командования «Юг». Прибыв к дому фронтовика, музыканты военного оркестра исполнили специально для героя-фронтовика известные музыкальные композиции военного времени.

Отметим, из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы. Сегодня в Жамбылской области проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны, из них живут 14 в городе Таразе, 11 - в районах области.