21:23, 17 Апрель 2024 | GMT +6
Марокко страдает от небывалой засухи
В этом году из-за небывалой засухи Марокко может потерять 20 процентов пахотных сельскохозяйственных площадей стран. Об этом заявил министр сельского хозяйства Марокко Мохаммед Садики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
— Из-за засухи мы потеряем 20 процентов из 2,5 миллиона гектаров посевов, — предупредил глава ведомства.
По его словам, площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в этом году сократилась на 31 процент по сравнению с 2023 годом.
Марокко пятый год подряд страдает от сильной засухи. Это является одной из самых серьезных угроз для сельскохозяйственного сектора, который составляет основу ВВП страны.