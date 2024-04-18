Марокко страдает от небывалой засухи

В этом году из-за небывалой засухи Марокко может потерять 20 процентов пахотных сельскохозяйственных площадей стран. Об этом заявил министр сельского хозяйства Марокко Мохаммед Садики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

— Из-за засухи мы потеряем 20 процентов из 2,5 миллиона гектаров посевов, — предупредил глава ведомства.

По его словам, площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в этом году сократилась на 31 процент по сравнению с 2023 годом.

Марокко пятый год подряд страдает от сильной засухи. Это является одной из самых серьезных угроз для сельскохозяйственного сектора, который составляет основу ВВП страны.