РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:23, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Марокко страдает от небывалой засухи

    засуха
    Фото: Анадолу

    В этом году из-за небывалой засухи Марокко может потерять 20 процентов пахотных сельскохозяйственных площадей стран. Об этом заявил министр сельского хозяйства Марокко Мохаммед Садики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    — Из-за засухи мы потеряем 20 процентов из 2,5 миллиона гектаров посевов, — предупредил глава ведомства.

    По его словам, площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в этом году сократилась на 31 процент по сравнению с 2023 годом.

    Марокко пятый год подряд страдает от сильной засухи. Это является одной из самых серьезных угроз для сельскохозяйственного сектора, который составляет основу ВВП страны.

    Теги:
    Климат Африка Мировые новости Засуха
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!