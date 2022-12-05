Марокко инвестирует $13 миллиардов в фосфаты для достижения углеродной нейтральности до 2040 года

5 Декабря 2022, 17:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Церемония презентации новой программы зеленых инвестиций OCP Group (2023-2027 гг.) и подписание протокольного соглашения между правительством и OCP Group состоялось в Королевском дворце в Рабате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство MapNews.

Церемония прошла под председательством Короля Мохаммеда VI 3 декабря. На церемонии присутствовали также глава правительства, советники Короля и члены правительства.

Мероприятие стало продолжением рабочего совещания под председательством Короля, которое прошло 22 ноября прошлого года. Данное совещание было посвящено развитию возобновляемых источников энергии и новым перспективам в этой области.

В начале церемонии председатель и главный исполнительный директор OCP Group господин Мостафа Терраб представил результаты первой инвестиционной программы группы, которая помогла OCP прочно закрепиться на рынке удобрений. Утроив свои производственные мощности по производству удобрений, группа OCP сегодня позиционируется как один из ведущих мировых производителей и экспортеров фосфорных удобрений.

Группа OCP основывалась на возможности исследований и разработок Политехнического университета Мохаммеда VI (UM6P), чтобы использовать новые промышленные и цифровые технологии, а также развивать опыт в области инновационных технологий сбалансированного удобрения для решения задач устойчивого сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Мостафа Терраб выступил перед Королем с докладом о новой инвестиционной программе группы. Программа предусматривает увеличение мощностей по производству удобрений, а также обязательство достичь углеродной нейтральности до 2040 года, опираясь на уникальный источник возобновляемой энергии, а также на прогресс Королевства в этой области под руководством Короля Мохаммеда VI.

Инвестируя в солнечную и ветровую энергию, группа планирует к 2027 году обеспечить все свои промышленные объекты зеленой энергией. Низкоуглеродная энергия будет также использоваться для питания новых мощностей по опреснению морской воды, чтобы обеспечить районы вокруг участков OCP питьевой водой и водой для орошения. Эти инвестиции помогут группе перестать зависеть от импорта аммиака, инвестируя также в сектор возобновляемых источников энергии - зеленого водорода, зеленого аммиака, что позволит им выйти на рынок зеленых удобрений, адаптированных к специфическим потребностям различных почв и культур.

Это стремление будет подкреплено программами поддержки промышленных МСП и тех, кто работает в секторах энергетики и сельского хозяйства, что будет способствовать возникновению инновационной национальной экосистемы и созданию новых возможностей для трудоустройства и интеграции молодежи.

Новая программа, которая укрепит глобальные позиции OCP, предусматривает глобальные инвестиции в размере 13 миллиардов долларов (130 миллиардов дирхамов) в период с 2023 по 2027 год, а также достижение уровня местной интеграции 70%, поддержку 600 марокканских промышленных предприятий и создание 25000 прямых и косвенных рабочих мест.

Фото: mapnews.ma