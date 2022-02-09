Мародеры совершили кражу из магазина в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились новые кадры, свидетельствующие о фактах мародерства во время массовых беспорядков в Алматы, передает МИА «Казинформ».

5 января в ходе массовых беспорядков на международном аэропорту города Алматы с магазина «Дьюти фри» совершили кражу.



