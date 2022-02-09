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Мародеры совершили кражу из магазина в аэропорту Алматы
9 Февраля 2022 14:33
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились новые кадры, свидетельствующие о фактах мародерства во время массовых беспорядков в Алматы, передает МИА «Казинформ».
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5 января в ходе массовых беспорядков на международном аэропорту города Алматы с магазина «Дьюти фри» совершили кражу.
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