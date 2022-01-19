Мародеры, обворовавшие центр сотовой связи, задержаны в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержаны мародеры, обворовавшие центр сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Департаменте полиции города, четверо мародеров с 22 похищенными сотовыми телефонами были задержаны сотрудниками Управлении полиции Медеуского района. Их задержали в съемном жилище в микрорайоне «Айгерим-2».
«Самому старшему подозреваемому 29 лет, младшему – 24 года. Установлено, что в ночь на 6 января эта группа злоумышленников проникла в центр сотовой связи и совершила кражу сотовых телефонов различных марок», - рассказали в полиции.
Задержанные – приезжие из Алматинской области. В совершении преступления они сознались.
В настоящее время личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.
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