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Мародеры, обворовавшие центр сотовой связи, задержаны в Алматы

19 Января 2022 13:42
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Мародеры, обворовавшие центр сотовой связи, задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержаны мародеры, обворовавшие центр сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в Департаменте полиции города, четверо мародеров с 22 похищенными сотовыми телефонами были задержаны сотрудниками Управлении полиции Медеуского района. Их задержали в съемном жилище в микрорайоне «Айгерим-2».

«Самому старшему подозреваемому 29 лет, младшему – 24 года. Установлено, что в ночь на 6 января эта группа злоумышленников проникла в центр сотовой связи и совершила кражу сотовых телефонов различных марок», - рассказали в полиции.

Задержанные – приезжие из Алматинской области. В совершении преступления они сознались.

В настоящее время личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.


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#Алматы   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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