Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в причастности к грабежам во время массовых беспорядков в Алматы, задержали в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске его автомобиля полицейские обнаружили 23 сотовых телефона. Автомобиль ВАЗ-2110, состоящий на российском учете, остановили во время рейда.

По оперативной информации, которая имелась у полицейских, водитель 5 января во время массовых беспорядков в Алматы участвовал в разграблении торгового дома «Москва». Он открыто похитил 31 сотовый телефон, три ноутбука и три планшета.

По данному факту ведется досудебное расследование.