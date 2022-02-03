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Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО

3 Февраля 2022 17:45
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Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в причастности к грабежам во время массовых беспорядков в Алматы, задержали в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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При обыске его автомобиля полицейские обнаружили 23 сотовых телефона. Автомобиль ВАЗ-2110, состоящий на российском учете, остановили во время рейда.

По оперативной информации, которая имелась у полицейских, водитель 5 января во время массовых беспорядков в Алматы участвовал в разграблении торгового дома «Москва». Он открыто похитил 31 сотовый телефон, три ноутбука и три планшета.

По данному факту ведется досудебное расследование.


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#Алматы   #Западно-Казахстанская область   #Криминал  
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