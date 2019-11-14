Марлен Айнабеков назначен руководителем Охотзоопрома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Айнабеков Марлен Сансызбаевич назначен исполняющим обязанности генерального директора РГКП «ПО «Охотзоопром». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет, передает МИА «Казинформ».

Марлен Айнабеков ранее занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

Родился в городе Каскелене Алматинской области. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, специальность «зоотехния» (1990), Казахский институт экономики и права, специальность «юриспруденция» (2003), Казахский национальный аграрный университет, специальность «лесохозяйственное дело» (2009).

Трудовой стаж: заведующий фермой МТФ «Енбекши», Карасайский район, с. Шамалган (1990-1997); главный специалист организационно-кадровой работы акимата Карасайского района, г. Каскелен (1997-2001); заместитель генерального директора, генеральный директор РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» (2008-2016); заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2016-2019).