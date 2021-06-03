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    15:30, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Маркировку лекарственных средств обсудили представители фармобщественности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 июня текущего года под руководством Председателя Комитета КМ и ФК МЗ РК Бауыржана Байсеркина была проведена встреча с представителями фармобщественности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

    На встрече приняли участие первые руководители фармацевтических ассоциаций, председатель правления ТОО «СК Фармация», генеральный директор «НЦЭЛС и МИ», председатель правления Национального центра независимой экзаменации, представитель АО «Казахтелеком», а также представители структурных подразделений Министерства здравоохранения РК

    В ходе совещания были затронуты вопросы внедрения обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Кроме этого, был обсужден вопрос о выдаче бессрочных регистрационных удостоверений на лекарственные средства и медизделия. Также особое внимание было уделено сертификации фармацевтических специалистов.

    «Сертификация обеспечит высокое качество и безопасность предоставляемых услуг на фармацевтическом рынке. В свою очередь, мы открыты для предложений от фармацевтических ассоциаций и готовы открыто обсудить все волнующие вопросы. С этой целью подобные встречи с представителями фармобщественности будут проводиться на регулярной основе. Подробно о принятых решениях можно будет ознакомиться на официальных источниках Комитета», - заявил пресс-секретарь Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Фархат Оразалы.


    Теги:
    Здравоохранение Общество Минздрав РК
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