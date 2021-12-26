Маркировка обуви в Казахстане: что нужно знать участникам рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане стартовала больше месяца назад. За это время 30% импортеров заказали коды маркировки, в Национальном каталоге товаров заведено около 190 тысяч карточек по обуви. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало полезную информацию для участников обувной отрасли, передает МИА «Казинформ».

Кому необходимо маркировать обувь?

Производителям и импортерам. Продавцы обуви только выводят товар из оборота с помощью 2D-сканера.

Как получить код маркировки?

Для этого необходимо зарегистрироваться в информационной системе markirovka.kz https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/register, потребуется ЭЦП и программа NCAlayer. Далее заполняются сведения о товаре в Национальном каталоге товаров, заказываются коды Data Matrix в Станции управления заказами. Нужное количество кодов можно напечатать на собственном принтере или через типографию с помощью системы cem.ismet.kz.

Пять шагов для создания карточки по обувной продукции

1. Получить ЭЦП онлайн

2. Скачать программу NCALayer

3. Зарегистрироваться в информационной системе markirovka.kz

4. В разделе «Национальный каталог товаров» перейти на вкладку «Карточка товара» и внести основные сведения об изделии: GTIN, модель, страна производства, вид обуви, вид материала верха, низа и подклада, бренд, цвет.

5. Загрузить одну фотографию обуви с лицевой стороны

Таким образом, у каждого участника оборота формируется свой индивидуальный цифровой каталог товаров.

Где и как производителям и импортерам промаркировать обувь?

Производители казахстанской обуви маркируют обувь на производстве до выставления на продажу. Импортеры обуви наносят код маркировки на заводе изготовителе или складах на территории третьих стран или на таможенных складах РК до таможенной очистки

Производителям и импортерам обуви необходимо зарегистрироваться в информационной системе markirovka.kz. При наличии штрих-кода упаковки (GTIN) они могут начать работу в системе, перейти в раздел «Национальный каталог товаров», заполнить данные о производителе в настройках профиля в разделе «Субаккаунт» и регистрировать товар в разделе «Потребительская упаковка». Если нет GTIN, нужно вступить в Ассоциацию GS1 Kazakhstan в системе маркировки во вкладке «Взаимодействие с GS1». Затем заполняются сведения о товаре в Национальном каталоге.

Коды маркировки заказываются в разделе «Станция управления заказами», выгружаются в формате PDF или CSV, печатаются на любом принтере и наносятся на коробку, обувь или на товарную этикетку.

Как промаркировать остатки обувной продукции?

В информационной системе маркировки нужно перейти в раздел «Национальный каталог товаров» и во вкладке «Карточка товара» внести основные сведения об остаточном товаре. В разделе «Станция управления заказами» нужно перейти во вкладку «Заказы», нажать на кнопку «Создать». Заполнив обязательные поля, выбрать пункт «Маркировка остатков».

После этого нужно ввести код товара и выбрать нужное количество кодов маркировки и способ формирования серийного номера и отправить запрос. Сохранить и отправить заказ в обработку. После подтверждения заказа в разделе «Товары» можно скачать коды маркировки в необходимом количестве в нужном формате. Далее - напечатать коды Data Matrix и нанести их на товар.

Что нужно знать импортерам и владельцам таможенных складов

Таможенным складам для маркировки товаров рекомендуется иметь:

- закрытые отапливаемые помещения для предоставления услуг по нанесению маркировки

- складское оборудование (стеллажи, столы, техника и оборудования для перемещения товаров, противопожарный инвентарь)

- наличие электроэнергии, интернета

- договор с импортером на хранение и маркировку товаров

Импортеру для маркировки товаров на территории таможенного склада необходимо:

- если услуги маркировки оказывает таможенный склад, заключить договор с таможенным складом на оказание услуг маркировки и хранения

- если импортер маркирует товары сам, получить допуск от таможенного органа на территорию таможенного склада для маркировки своих товаров

- иметь компьютер, принтер для печати кодов Data Matrix.

При отсутствии принтера импортер для печати кодов Data Matrix может воспользоваться услугами типографии.

Как производителю и импортеру получить GTIN?

Производителю нужно вступить в ассоциацию автоматической идентификации «GS1-Kazakhstan» в информационной системе маркировки markirovka.kz. После чего будет получен GTIN с префиксом 487 (Республика Казахстан).

Импортер получает GTIN у производителя обуви. Если нет информации о GTIN от производителя, импортер должен зарегистрироваться в «GS1-Kazakhstan» и получить GTIN с префиксом 487.

По всем вопросам можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по маркировке товаров: 8 800 080 65 65.