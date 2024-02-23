Маркировка лекарств: что нужно предпринять аптекам Казахстана 

Теперь все лекарственные средства подлежат обязательной маркировке с 1 июля 2024 года. Такое решение принято постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2023 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Местными исполнительными органами и медицинскими организациями проводится работа по закупу необходимого оборудования для считывания кодов маркировки в медицинских организациях и интеграции информационных систем.

Для работы в системе маркировки и прослеживаемости лекарственных средств аптечным организациям необходимо осуществить только приемку лекарственных средств в информационной системе. Для этого достаточно иметь мобильный телефон (смартфон на базе iOS или Android) и с его помощью осуществить приемку.

Для реализации лекарственных средств аптеке необходимо:

- наличие контрольно-кассовой машины (далее – ККМ). При этом обязательное наличие ККМ не связано с маркировкой, а является обязательным с 2018 года в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года.

- приобрести совместимый с ККМ 2D сканер для того, чтоб осуществить вывод маркированного лекарственного средства из оборота в информационной системе маркировки и прослеживаемости.

Средняя стоимость 2D сканеров варьируется от 13 до 185 тыс. тенге.

Если по каким-либо причинам у аптеки отсутствует ККМ, то маркированное лекарственное средство может быть продано и выведено из оборота посредством мобильных касс (WebKassa, Rekassa и др.), установка на смартфон которых доступна на бесплатной основе.

Кроме того, в настоящее время возможность вывода маркированных лекарственных средств из оборота уже доступна на платежных терминалах Freedom Bank и Halyk Bank, на завершающем этапе решение от Kaspi Bank.

- В этой связи, субъекты микропредпринимательства и малого бизнеса могут без затрат либо с минимальными затратами закупить оборудование, необходимое для внедрения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, - отметили в Минздраве РК.

Маркировка лекарственных средств, в первую очередь, внедряется в целях повышения эффективности фармаконадзора и контроля качества лекарственных средств, позволит мониторировать весь жизненный цикл лекарственного средства с этапа производства до конечного потребителя, а также будет действенным механизмом в борьбе с теневым рынком и окажет содействие в рациональном использовании и планировании закупа лекарственных средств.

С сентября 2019 года по 31 июля 2021 года проведен пилотный проект, в котором приняли участие 23 представителя фармацевтической отрасли - среди них были производители, дистрибьюторы, медицинские и аптечные организации. 18 торговых наименований были промаркированы соответствующим кодом.

Вся работа в рамках внедрения цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств проводилась с учетом предложений НПП «Атамекен», бизнес-сообщества и других заинтересованных органов.