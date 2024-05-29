Маркировка: Депутат предупредила о возможном изменении цен на лекарства 

Для введения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств единым оператором (АО «Казахтелеком») предложена затратная информационная система. Об этом заявила депутат Мажилиса Вера Ким, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для работы в системе единого оператора участникам рынка необходимо приобретать дорогостоящее оборудование и дополнительные услуги у ІТ-компаний, это может привести к закрытию мелких аптек, в том числе в сельской местности, а также удорожанию лекарственных средств до 27%, особенно это коснется лекарств низкого ценового сегмента, - сказала Вера Ким, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По ее словам, несмотря на предъявляемые новые требования к участникам рынка, для введения маркировки и прослеживаемости лекарств до сих пор не созданы условия в виде мотивации или финансовой поддержки и не решен ряд вопросов.

- Первое. Неготовность информационной системы «Прослеживаемость». С 1 июля 2022 года была введена цифровая маркировка ЛС на 90 торговых наименований преимущественно отечественного производства. Прослеживаемость лекарств в виду неготовности была приостановлена до 1 июля 2024 года. Так, на сегодняшний день лекарства первого этапа только маркируются, но финальную версию прослеживаемости они не прошли. Вся прослеживаемость на сегодняшний день проводится на тестовой версии информационной системы, которая находится в постоянной проработке, - пояснила Вера Ким.

Депутат добавила, что по информации единого оператора доработка информационной системы завершится только к 1 июля 2024 года. Поэтому участники рынка не успеют провести тестирование и перейти на эксплуатационную версию. Учитывая, что объем рынка в 2023 году составил 1,38 млрд упаковок, принять и отпустить в ручном режиме такое количество упаковок через более чем 100 отечественных производителей и импортеров, 500 дистрибьюторов, 8 тыс. аптек и 1800 медорганизаций, без автоматизации процесса ставит под угрозу своевременное бесперебойнное обеспечение лекарствами населения страны.

- Второе. Отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей действия участников рынка при сбоях, в том числе ввиду отсутствия полного покрытия интернетом территории Казахстана, веерного отключения электроэнергии при чрезвычайных ситуациях. Третье. Не доработаны вопросы к модулю «Маркировка» при маркировке лекарственных препаратов иностранного производства, которые составляют почти 85% рынка. Так, например, отсутствует возможность получения кода для лекарств, зарегистрированных по правилам ЕАЭС и ввозимых разовым ввозом для людей с редкими заболеваниями. Дистрибьюторские компании будут вынуждены отказаться от закупа и реализации таких лекарств или станут это делать нелегально. В любом случае под угрозу ставится здоровье населения, которое не будет обеспечено необходимыми лекарствами, - заявила мажилисмен.

На основании вышеизложенного, депутаты для исключения социального напряжения, связанного с увеличением стоимости лекарств и сбоем в лекарственном обеспечении страны, считают необходимым перенести сроки внедрения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств или обеспечить предоставление кодов маркировки на безвозмездной основе до полной готовности и интеграции информационных систем единого оператора как с государственными органами, так и с участниками рынка с возможностью обеспечения непрерывности целостности данных движения лекарств от таможенных границ страны до получения лекарства пациентом.



