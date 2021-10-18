Марки к 30-летию Независимости Казахстана выпустили в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Королевстве Бельгия, Почетное консульство нашей страны в Люксембурге и компания «Eurasian Resources Group» инициировали выпуск юбилейных почтовых марок в Люксембурге в честь 30-летия Независимости Казахстана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Казахстана. Выпущенные почтовые марки могут использоваться в ежедневной корреспонденции, а также в качестве сувенирной продукции.

Впервые Люксембург выпустил свои почтовые марки 15 сентября 1852 года, а первая национальная выставка почтовых марок была организована 28-29 июля 1946 года в г. Дюделанже.

Юбилейная марка была выпущена при поддержке национальной почтовой компании «Post Luxembourg». За более чем 170 лет работы «Post Luxembourg» играет ключевую роль в жизни жителей страны, предоставляя услуги высокого стандарта.

Первые экземпляры марки с логотипом «30-летия Независимости Казахстана» переданы представителям государственных структур, организаций, компаний Великого Герцогства Люксембурга, а также Ассоциации казахов в Люксембурге «Казахстан-Люксембург».