РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:33, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Марки к 30-летию Независимости Казахстана выпустили в Люксембурге

    None
    None
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Королевстве Бельгия, Почетное консульство нашей страны в Люксембурге и компания «Eurasian Resources Group» инициировали выпуск юбилейных почтовых марок в Люксембурге в честь 30-летия Независимости Казахстана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На почтовой марке изображен логотип 30-летия Независимости Казахстана. Выпущенные почтовые марки могут использоваться в ежедневной корреспонденции, а также в качестве сувенирной продукции.

    Впервые Люксембург выпустил свои почтовые марки 15 сентября 1852 года, а первая национальная выставка почтовых марок была организована 28-29 июля 1946 года в г. Дюделанже.

    Юбилейная марка была выпущена при поддержке национальной почтовой компании «Post Luxembourg». За более чем 170 лет работы «Post Luxembourg» играет ключевую роль в жизни жителей страны, предоставляя услуги высокого стандарта.

    Первые экземпляры марки с логотипом «30-летия Независимости Казахстана» переданы представителям государственных структур, организаций, компаний Великого Герцогства Люксембурга, а также Ассоциации казахов в Люксембурге «Казахстан-Люксембург».


    Теги:
    Международная деятельность РК 30 лет Независимости Международная деятельность МИД РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!