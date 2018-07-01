Маркетинговый анализ городов и сел проведут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области стартует пилотный проект странового скрининга, в ходе которого будет проведен маркетинговый анализ городов и сел региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О новом проекте рассказал сегодня в ходе совещания в акимате области заместитель председателя правления НПП«Атамекен» Эльдар Жумагазиев.

«В Казахстане не проводились маркетинговые исследования в районах. Нет конкретной информации о том, какие виды бизнеса нужно развивать в конкретных населенных пунктах. Нет маркетинговых схем, анализа, куда двигаться бизнесу в регионах. Многие виды бизнеса открываются «на ощупь». В связи с этим мы решили провести исследования рынка и создать применимый продукт», - сказал Э. Жумагазиев.

В регионе будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители госорганов, палаты предпринимателей.

В ходе скрининга будут исследованы предприятия, проведен подворовой обход в городах и селах с целью выявления потребностей населения, а также проблем, мешающих развитию бизнеса. Кроме того, скрининг выявит резервы роста, которые будут использованы для развития экономики региона, считают организаторы.

В единую базу будут собраны и базы данных различных госорганов - отделов архитектуры, земельных отношений, предпринимательства и других для создания единой системы, удобной для ведения бизнеса.

Работу по скринингу планируется завершить до конца года.