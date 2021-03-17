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Марка в честь 30-летия Независимости Казахстана выпущена в Эстонии
17 Марта 2021 16:00
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ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Эстонии совместно с почтовым оператором «Eesti post» инициировало выпуск юбилейных почтовых марок в честь 30-летия Независимости РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.
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Данный выпуск продолжает серию, выпущенных ранее юбилейных марок к 175-летию казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы и 1150-летию философа Абу Наср аль-Фараби.
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