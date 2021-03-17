Марка в честь 30-летия Независимости Казахстана выпущена в Эстонии

ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Эстонии совместно с почтовым оператором «Eesti post» инициировало выпуск юбилейных почтовых марок в честь 30-летия Независимости РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Данный выпуск продолжает серию, выпущенных ранее юбилейных марок к 175-летию казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы и 1150-летию философа Абу Наср аль-Фараби.