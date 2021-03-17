+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Марка в честь 30-летия Независимости Казахстана выпущена в Эстонии

17 Марта 2021 16:00
Поделиться:
Марка в честь 30-летия Независимости Казахстана выпущена в Эстонии

ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Эстонии совместно с почтовым оператором «Eesti post» инициировало выпуск юбилейных почтовых марок в честь 30-летия Независимости РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Новости по теме
Выставка традиционных музыкальных инструментов пройдет в Алматы
Более 50 мероприятий проведут в честь 30-летия Независимости в СКО Годы Независимости - какие экспонаты хранятся в Музее Алматы Благотворительные акции, концерты и спектакли пройдут в «Астана Опера» в честь Наурыз мейрамы

Данный выпуск продолжает серию, выпущенных ранее юбилейных марок к 175-летию казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы и 1150-летию философа Абу Наср аль-Фараби.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив