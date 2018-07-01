Марк Муди возвращается в США: Буду скучать по бесбармаку и курту

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генконсул США в Алматы Марк Муди завершает свои полномочия. В свой последний рабочий день Марк Муди попрощался с жителями мегаполиса и подписчиками на странице консульства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В видеоролике Марк Муди выражает свою благодарность городу и его жителям.

«Я чувствую грусть, когда приходится прощаться с моими коллегами и друзьями здесь в Казахстане, Алматы меня принял тепло и очень гостеприимно. Для меня была настоящая радость жить и работать в этом прекрасном городе и ездить по городам южного региона Казахстана, от Аральского моря до Джунгарских ворот», - сказал в прощальном видеообращении Марк Муди.



Генконсул добавил, что будет вспоминать на родине о вкусных казахских блюдах.



«Я буду помнить самый вкусный бесбармак, которым меня угостили в Кызылорде и самый вкусный курт, который я пробовал в Казыгурте. Благодарю всех граждан Казахстана и наших подписчиков за поддержку и всего вам хорошего. До свидания!», - добавил генконсул.



Тем временем, команда Генконсульства продолжит работу в прежнем режиме. Новый генконсул США в Алматы будет официально объявлен позже.



Марк Муди прибыл на службу в качестве Генерального консула Соединенных Штатов Америки в Алматы 24 августа в 2015 году. К службе в Государственном департаменте США в качестве карьерного члена дипломатической службы Марк Муди приступил в 1995 году. Он с отличием окончил Военно-морской колледж в Ньюпорте, штат Род-Айленд, получив степень магистра стратегических наук. До прихода в Государственный департамент США господин Муди завершил учебу в Гарвардском университете и, будучи обладателем стипендии Фулбрайт, в 1994 проводил исследования в Университете Латвии.