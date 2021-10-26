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    14:30, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Марк Цукерберг рассказал о попытках создать искаженное представление о Facebook

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    САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ – Глава американского гиганта Facebook считает, что осуществляются скоординированные попытки создать искаженную картину о компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Марка Цукерберга, опубликованное им в понедельник.

    В своем посте глава Facebook отмечает, что, по его мнению, «большие организации должны подвергаться тщательной проверке».

    «Я бы предпочел жить в обществе, в котором они есть, чем в обществе, в котором их не может быть. Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но я считаю, что мы наблюдаем скоординированные усилия по выборочному использованию просочившихся документов для создания ложного представления о нашей компании», - пишет он.

    «Реальность такова, что у нас открытая культура, где мы поощряем обсуждения и исследования нашей работы, чтобы мы могли добиться прогресса по многим сложным вопросам, которые не являются специфическими для нас. У нас есть ведущие в отрасли программы по изучению воздействия наших продуктов и обеспечению прозрачности нашего прогресса, потому что мы заботимся о том, чтобы сделать это правильно.

    Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать социальные аспекты, такие как свобода слова и снижение вредоносного контента, или между обеспечением надежной конфиденциальности и поддержкой правоохранительных органов …», - отмечает Цукерберг, при этом подчеркивая, что компания не сосредоточена на зарабатывании денег, а скорее на соблюдении баланса между сложными социальными ценностями.

    Глава Facebook также говорит о том, что неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что он не считает, что компании должны принимать так много подобных решений самостоятельно.

    Далее в своем посте Марк Цукерберг с гордостью отмечает, что разработанные компанией инструменты по борьбе с вредоносным контентом являются ведущими в индустрии.

    По его словам, компания уже вложила огромные средства в безопасность и планирует потратить более 5 миллиардов долларов на безопасность в 2021 году, это больше, чем у любой другой технологической компании. Также, Facebook публикует квартальные отчеты о предпринимаемых усилиях по борьбе с нарушителями правил социальных сетей, а Наблюдательный совет компании, созданный в прошлом году, является «образцом саморегулирования».

    «В результате мы считаем, что наши системы являются наиболее эффективными в снижении вредоносного контента в отрасли», - говорится в посте главы Facebook.

    Цукерберг особо подчеркнул, что миллиарды людей пользуются услугами компании, потому что она создает лучшие инструменты, чтобы оставаться на связи с людьми, которые им небезразличны, находить сообщества, которые важны для них, и развивать свой малый бизнес.

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