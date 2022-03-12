Марию Агапову отстранили от боев в UFC после последнего поражения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская девушка-боец Мария Агапова отстраненна от боев после своего поражения на турнире UFC 272, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке против украинки Марины Мороз представительница Казахстана уступила своей сопернице во втором раунде, сдавшись после удушающего приема. Это поражение стало для казахстанской спортсменки вторым в четырех боях UFC, а также первым боем, за который она не смогла получить дополнительный бонус.

Промоушн по медицинским причинам отстранил Агапову от поединков сроком на один месяц, дата истечения медицинской дисквалификации — пятое апреля.