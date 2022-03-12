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    05:37, 12 Март 2022 | GMT +6

    Марию Агапову отстранили от боев в UFC после последнего поражения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская девушка-боец Мария Агапова отстраненна от боев после своего поражения на турнире UFC 272, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В поединке против украинки Марины Мороз представительница Казахстана уступила своей сопернице во втором раунде, сдавшись после удушающего приема. Это поражение стало для казахстанской спортсменки вторым в четырех боях UFC, а также первым боем, за который она не смогла получить дополнительный бонус.

    Промоушн по медицинским причинам отстранил Агапову от поединков сроком на один месяц, дата истечения медицинской дисквалификации — пятое апреля.


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    Спорт Боевые искусства
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