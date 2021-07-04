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    17:13, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Мария Синицына стала абсолютной чемпионкой турнира в Грузии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Телави завершился турнир ITF Junior Telavi Cup 2021 среди игроков до 18 лет пятой категории. Мария Синицына стала абсолютной чемпионкой турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале одиночного разряда казахстанка, которая была лидером посева, победила американку Викторию Сасинку, посеянную под четвертым номером - 7:5, 3:6, 6:3.

    «Для 18-летней алматинки данный титул стал первым на турнирах U18 в одиночном разряде. В прошлом сезоне Мария становилась финалисткой турниров второй категории в Молдове и Латвии, а в этом году выиграла соревнования второй категории в Турции и первой категории во Франции.

    В парном финале Синицына вместе с Елизаветой Масной, которые были сеяны первыми, обыграли казахстанско-турецкий дуэт Карину Джумажанову и Гюлен Ипек - 6:3, 2:6, 10:8. Мария записала в актив уже второй парный титул в текущем сезоне», - отмечает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

    Кроме того, в Берлине завершился турнир второй категории. Tennis Europe14&U Berlin International, где казахстанец Зангар Нурланулы в финале уступил чеху Мартину Доскошилу - 2:6, 2:6.


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