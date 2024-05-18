Мария Севостьянова завоевала «серебро» чемпионата Азии по таеквондо

В Дананге (Вьетнам) проходит заключительный соревновательный день чемпионата Азии по таеквондо. На вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Мария Севостьянова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи.

М. Севостьянова завершила ЧА на втором месте.