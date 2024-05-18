РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 18 Май 2024 | GMT +6

    Мария Севостьянова завоевала «серебро» чемпионата Азии по таеквондо

    Мария Севостьянова
    Фото: НОК РК

    В Дананге (Вьетнам) проходит заключительный соревновательный день чемпионата Азии по таеквондо. На вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Мария Севостьянова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.

    Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи.

    М. Севостьянова завершила ЧА на втором месте.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Вьетнам
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!