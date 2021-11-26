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Мария Мудряк рассказала о предстоящем концерте в Нур-Султане

26 Ноября 2021 18:15
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Мария Мудряк рассказала о предстоящем концерте в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Солистка «Астана Опера» Мария Мудряк рассказала, на каких произведениях основан предстоящий концерт в столице Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я долго думала над названием (концерта, прим. ред.), и оно родилось спонтанно – «Для тебя, мой Казахстан». Я подбирала программу одного из самых моих любимых композиторов – Джузеппе Верди, основная программа базируется на его произведениях. Арии и симфонии из опер «Риголетто», «Травиата», «Сицилийская вечерня», «Трубадур». Также два произведения Шарля Гуно – еще одного близкого мне автора, потому что я уже исполняла его «Маргариту» из «Фауста». Ну и, конечно, никак без родных казахских произведений – это «Казахский вальс» и наша «Увертюра», - сказала Мария Мудряк журналистам.

Она также рассказала о своих коллегах, которые разделят с ней сцену во время концерта.

«Я пригласила своих замечательных коллег, очень больших артистов и моих друзей по совместительству. Это Владимир Стоянов – баритон из Болгарии, который поет во всех лучших театрах мира. Дирижер Альвизе Казеллати, с которым мы пели уже очень много раз. В такой компании мы решили выступить здесь. Они в большом восхищении от нашей столицы и от театра. Сегодня у нас генеральная репетиция, мы уже провели одну репетицию, совместную. Оркестр, конечно, готовился еще до этого», - отметила артистка.

Напомним, Мария Мудряк выступит на сцене столичного театра с концертом «Для тебя, мой Казахстан». Концерт состоится 27 ноября.

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#Нур-Султан   #Культура   #Астана Опера  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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