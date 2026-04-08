Мария Мудряк намерена продвигать инклюзивное образование в Казахстане

Это назначение приурочено к 80-летию ЮНИСЕФ — международной организации, работающей более чем в 190 странах и объединяющей известных представителей культуры, спорта и общественной сферы для защиты прав детей.

Решение о сотрудничестве было принято после активного участия Марии Мудряк в благотворительном гала-ужине ЮНИСЕФ в 2025 году, в ходе которого удалось собрать 283 миллиона тенге. Средства направлены на развитие системы поддержки ментального здоровья детей и подростков в Казахстане.

С начала текущего года эта инициатива получила практическое развитие: были разработаны обучающие материалы для специалистов, работающих с детьми, включая школьных психологов и педагогов, а также программы по социально-эмоциональному обучению. В ближайшее время планируется проведение масштабного обучения специалистов в Алматы, Шымкент и Туркестанской области.

Как отметила Мария Мудряк, участие в миссии ЮНИСЕФ для нее имеет особое значение.

— ЮНИСЕФ — это про будущее, потому что дети — это будущее не только нашей страны, это будущее всего человечества. Поэтому очень важно, чтобы каждый ребенок мог расти в нормальных условиях и, самое главное, получать образование и иметь все возможности для медицинского обслуживания, расти здоровыми психически и физически, — сказала она.

По мнению оперной певицы, каждый ребенок с ограниченными возможностями должен иметь право на получение образования. Также должна проводиться работа по помощи родителям таких детей.

Она добавила, что намерена использовать свою публичную деятельность для продвижения ключевых тем ЮНИСЕФ.

— Прежде всего я человек искусства, медийный, и, конечно, для меня очень важно освещать темы, которые ведет ЮНИСЕФ. Поэтому я надеюсь, что своим участием смогу хоть как-то поспособствовать улучшению решения проблем. Сейчас самое главное — именно освещать эти темы и продвигать волонтерство, — сказала Мария Мудряк.

В ЮНИСЕФ отмечают, что сотрудничество с известными казахстанскими личностями помогает привлекать внимание к ключевым вызовам детства, формировать общественную повестку и мобилизовать ресурсы для реализации программ в интересах детей.

Ранее Другом ЮНИСЕФ в Казахстане была назначена Динара Сатжан.

Ранее сообщалось, что Мария Мудряк выступила в «Травиате» на сцене Astana Opera.