РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:28, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Мария Мудряк даст концерт в «Астана Опера»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента столицу Казахстана ожидает грандиозное событие – на сцене «Астана Опера» будет блистать солистка столичного театра несравненная Мария Мудряк. Об этом передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на пресс-службу театра.

    При содействии Министерства культуры и спорта 27 ноября обладательница колоратурного сопрано выступит в концерте «Для тебя, мой Казахстан!» вместе с известным баритоном Владимиром Стояновым (Болгария) и в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством итальянского дирижера Альвизе Казеллати.

    Казахстанка Мария Мудряк весьма востребована по всему миру: лучшие театры рады видеть ее на своих сценах. В репертуаре признанной певицы – ведущие партии из оперной классики. Совсем недавно она исполняла «Травиату» Дж.Верди под управлением известнейшего дирижера Даниеля Орена, а в ближайшее время в сотрудничестве с маэстро планирует исполнить «Риголетто» Дж.Верди в Королевском Театре Льежа в Бельгии. В ее насыщенном графике – «Богема» Дж. Пуччини в Испании и «Травиата» в Австралии.

    Талант Марии проявился еще в детстве. Блестящее образование начинающая вокалистка получила в Высшей академии музыки в Милане. После она окончила магистратуру в Государственной консерватории им. Дж. Верди. Благодаря врожденному певческому дару и целеустремленности М. Мудряк множество раз становилась лауреатом международных конкурсов, в числе которых «Опералия» Пласидо Доминго (2017).

    Большое значение в судьбе Марии Мудряк сыграл Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

    «Елбасы – это моя путеводная звезда и мой ангел-хранитель. Впервые он услышал мой голос, когда мне было всего 7 лет, поверил в мой талант, и уже в 11 я была допущена к сдаче экзаменов на получение стипендии по программе «Болашак». Учась в Милане в одной из самых престижных консерваторий мира, я всегда знала: мне нужно много работать и стремиться только вперед, чтобы быть достойной его веры в меня!» – подчеркивает солистка.

    Грядущий концерт обещает стать настоящим подарком столичным поклонникам к предстоящим праздникам. К подбору программы певица подошла весьма тщательно, остановившись на лучших своих номерах. Особое место отведено произведениям гениального Джузеппе Верди.

    «Это мой любимый композитор и ярчайший представитель итальянской школы. В концерте также прозвучат два произведения французского композитора Шарля Гуно, который очень близок моему голосу. И, конечно же, «Казахский вальс», который я называю «Вечным вальсом» Латифа Хамиди. Вместе со мной на сцену выйдет всемирно известный баритон Владимир Стоянов. Он исполнит произведения Дж. Верди из опер «Травиата», «Макбет» и «Риголетто». Мне очень хотелось бы донести красоту музыки этих великих композиторов в исполнении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением итальянского дирижера Алвизе Казеллати», – отметила М. Мудряк.

    Накануне государственных праздников певица выразила желание поздравить жителей страны.

    «Я хочу от всего сердца и от всей души поздравить нашего Елбасы Нурсултана Назарбаева и весь многонациональный народ Казахстана с Днем Первого Президента и с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Я почти ровесница суверенитета и могу сегодня точно сказать, что самое главное наше богатство – это дружба народов, мирное небо над головой и большие возможности, предоставленные молодежи, чтобы реализовать все свои таланты и стремления», - сказала Мария Мудряк.

    Теги:
    Астана Опера Культура Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!