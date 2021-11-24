Мария Мудряк даст концерт в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента столицу Казахстана ожидает грандиозное событие – на сцене «Астана Опера» будет блистать солистка столичного театра несравненная Мария Мудряк. Об этом передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на пресс-службу театра.

При содействии Министерства культуры и спорта 27 ноября обладательница колоратурного сопрано выступит в концерте «Для тебя, мой Казахстан!» вместе с известным баритоном Владимиром Стояновым (Болгария) и в сопровождении Симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством итальянского дирижера Альвизе Казеллати.

Казахстанка Мария Мудряк весьма востребована по всему миру: лучшие театры рады видеть ее на своих сценах. В репертуаре признанной певицы – ведущие партии из оперной классики. Совсем недавно она исполняла «Травиату» Дж.Верди под управлением известнейшего дирижера Даниеля Орена, а в ближайшее время в сотрудничестве с маэстро планирует исполнить «Риголетто» Дж.Верди в Королевском Театре Льежа в Бельгии. В ее насыщенном графике – «Богема» Дж. Пуччини в Испании и «Травиата» в Австралии.

Талант Марии проявился еще в детстве. Блестящее образование начинающая вокалистка получила в Высшей академии музыки в Милане. После она окончила магистратуру в Государственной консерватории им. Дж. Верди. Благодаря врожденному певческому дару и целеустремленности М. Мудряк множество раз становилась лауреатом международных конкурсов, в числе которых «Опералия» Пласидо Доминго (2017).

Большое значение в судьбе Марии Мудряк сыграл Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев.

«Елбасы – это моя путеводная звезда и мой ангел-хранитель. Впервые он услышал мой голос, когда мне было всего 7 лет, поверил в мой талант, и уже в 11 я была допущена к сдаче экзаменов на получение стипендии по программе «Болашак». Учась в Милане в одной из самых престижных консерваторий мира, я всегда знала: мне нужно много работать и стремиться только вперед, чтобы быть достойной его веры в меня!» – подчеркивает солистка.

Грядущий концерт обещает стать настоящим подарком столичным поклонникам к предстоящим праздникам. К подбору программы певица подошла весьма тщательно, остановившись на лучших своих номерах. Особое место отведено произведениям гениального Джузеппе Верди.

«Это мой любимый композитор и ярчайший представитель итальянской школы. В концерте также прозвучат два произведения французского композитора Шарля Гуно, который очень близок моему голосу. И, конечно же, «Казахский вальс», который я называю «Вечным вальсом» Латифа Хамиди. Вместе со мной на сцену выйдет всемирно известный баритон Владимир Стоянов. Он исполнит произведения Дж. Верди из опер «Травиата», «Макбет» и «Риголетто». Мне очень хотелось бы донести красоту музыки этих великих композиторов в исполнении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением итальянского дирижера Алвизе Казеллати», – отметила М. Мудряк.

Накануне государственных праздников певица выразила желание поздравить жителей страны.

«Я хочу от всего сердца и от всей души поздравить нашего Елбасы Нурсултана Назарбаева и весь многонациональный народ Казахстана с Днем Первого Президента и с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Я почти ровесница суверенитета и могу сегодня точно сказать, что самое главное наше богатство – это дружба народов, мирное небо над головой и большие возможности, предоставленные молодежи, чтобы реализовать все свои таланты и стремления», - сказала Мария Мудряк.