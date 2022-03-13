Мария Агапова сделала заявление о своем возвращении в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец Мария Агапова рассказала о своем возвращении в октагон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Не важен исход, после каждого боя хочется подраться еще. Скоро вернусь в бизнес», — заявила Агапова на своей странице в Instagram .

Напомним, на турнире UFC 272 в поединке против украинки Марины Мороз представительница Казахстана уступила своей сопернице во втором раунде, сдавшись после удушающего приема. Это поражение стало для казахстанской спортсменки вторым в четырех боях UFC, а также первым боем, за который она не смогла получить дополнительный бонус.

Промоушн по медицинским причинам отстранил Агапову от поединков сроком на один месяц, дата истечения медицинской дисквалификации — пятое апреля.