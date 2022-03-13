РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:20, 13 Март 2022 | GMT +6

    Мария Агапова сделала заявление о своем возвращении в UFC

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец Мария Агапова рассказала о своем возвращении в октагон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Не важен исход, после каждого боя хочется подраться еще. Скоро вернусь в бизнес», — заявила Агапова на своей странице в Instagram .

    Напомним, на турнире UFC 272 в поединке против украинки Марины Мороз представительница Казахстана уступила своей сопернице во втором раунде, сдавшись после удушающего приема. Это поражение стало для казахстанской спортсменки вторым в четырех боях UFC, а также первым боем, за который она не смогла получить дополнительный бонус.

    Промоушн по медицинским причинам отстранил Агапову от поединков сроком на один месяц, дата истечения медицинской дисквалификации — пятое апреля.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!