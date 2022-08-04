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Мария Агапова объявила следующую соперницу и дату боя в UFC
4 Августа 2022 08:52

Мария Агапова объявила следующую соперницу и дату боя в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова официально сообщила о своем следующем поединке в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сегодня в UFC официально анонсировали мой новый бой. Бой будет с Джиллиан Робертсон. У Джиллиан потрясающее джиу-джитсу. Это большой вызов для меня. Надеюсь, 17 сентября мы закатим красочный бой в Лас-Вегасе», — написала Агапова в Instagram .

В американской организации казахстанка провела четыре боя при двух победах и двух поражениях. 30-го июля Агапова должна была встретиться с Джи Ен Ким из Южной Кореи, но поединок сорвался из-за травмы колена казахстанки.





Фото: www.sports.kz

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