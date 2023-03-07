Марина Волкова: Душой привязана к КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В семье инструктора по работе с поездными бригадами станции Балхаш Карагандинского регионального участка филиала АО «Пассажирские перевозки» - «Пригородные перевозки» Марины Волковой всем другим специальностям предпочитают профессию железнодорожника, передает МИА «Казинформ».

Более 31 года ее трудовой биографии неразрывно связаны с железной дорогой. И это не удивительно, ведь она родилась в семье, где отец с самого раннего возраста работал в локомотивном депо сначала слесарем, а затем мастером ПТО. Кроме того, он активно занимался общественной работой. Мама в свою очередь была оператором по станции, а затем проводником пассажирских вагонов.

«Знакомство с профессией железнодорожника началась со школьной скамьи. Училась в железнодорожной школе на станции Балхаш, где велась профориентация по профессиям работников железнодорожного транспорта. Во время каникул уже пробовала себя в роли железнодорожника: была дежурным по станции, проводником пассажирских вагонов на детской железной дороге, которая была в то время на станции Караганда-Сортировочная», - рассказывает Марина Волкова.







Закончив Жезказганский университет имени О. А. Байконурова по профессии педагогика и методика преподавания, она решила вернуться в железнодорожную школу преподавателем. На общественных началах, по линии профориентации школьников, поддерживала тесную связь с железнодорожными предприятиями узла станции Балхаш и всегда мечтала быть частью этого увлекательного процесса – организации работы железнодорожного транспорта. И когда ей поступило предложение перейти на работу в АО «Пригородные перевозки», она, долго не раздумывая, с удовольствием согласилась.





«Как железнодорожник, я начала свою работу в должности техника по обработке документов в Балхашском резерве проводников. И сразу поняла, что не ошиблась, сделав эту сферу деятельности частью своей жизни. Увлекательный процесс работы в пассажирских перевозках не дает оставаться на месте. Здесь огромные возможности для развития и усовершенствования своих знаний и себя как личности. С большим желанием я всегда проходила обучение на курсах повышения квалификации, занималась самообразованием, училась у своих наставников, одним из которых была Токарчук Елена Владимировна, посвятившая более 40 лет своей жизни работе на железнодорожном транспорте в сфере пассажирских перевозок», - поделилась Марина Волкова.

Сегодня Марина Волкова работает инструктором по работе с поездными бригадами и понимает, какая ответственность лежит на организации пассажирских перевозок на своем, пусть и небольшом, подучастке.

К слову, в этом году ей выпала уникальная возможность пройти обучение в Академии мастеров производственного обучения компании «Шеберлер Қазынасы» АО «НК «ҚТЖ». По ее словам, это стало толчком выхода на новый уровень в организации обучения работников.







«И моя семья — это железнодорожники. Мой муж также отработал на железнодорожном транспорте 37 лет. Таким образом, стаж моей семьи составил 68,5 лет. Мой сын закончил Балхашский многопрофильный колледж по профессии «организация железнодорожных перевозок» и сейчас продолжает получать высшее образование железнодорожника, - говорит Марина Волкова.

Она благодарна руководству филиала АО «Пассажирские перевозки»-«Пригородные перевозки» за профессиональную поддержку и возможность развиваться в сфере современных технологий и модернизации процесса организации железнодорожных перевозок.