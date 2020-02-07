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Марина Вольнова стала бронзовой призеркой турнира по боксу в Венгрии

7 Февраля 2020 15:51
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Марина Вольнова стала бронзовой призеркой турнира по боксу в Венгрии

ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - В венгерском Дебрецене продолжается международный турнир по боксу «Иштван Бочкай». В активе команды Казахстана - еще одна бронзовая медаль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Марина Вольнова, представляющая Казахстан в весовой категории до 69 кг, стала бронзовым призером турнира. В поединке за выход в финал казахстанская спортсменка уступила представительнице Венгрии. Добавим, что еще одна представительница Казахстана Римма Волосенко выиграла полуфинал в весовой категории до 64 кг. В финале она проведет поединок против спортсменки из России Екатерины Дынник.


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Ключевые слова: Спорт,
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