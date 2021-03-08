Марина Осипова: Успешным врачом может стать далеко не каждый человек

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Международный женский день заведующая отделением пульмонологии Акмолинского областного центра фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева Марина Осипова поделилась секретами успешного врача и поздравила всех представительниц прекрасного пола с праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Руководить коллективом всегда непросто, это предполагает большую ответственность и профессионализм. Но, как признается заведующая отделением пульмонологии Марина Осипова, коллектив и она — это единая сила.

Первый опыт работы Марина получила, окончив с отличием Карагандинскую медакадемию по специальности «Лечебное дело» и интернатуру по фтизиатрии и работая врачом-фтизиатром в Акмолинском противотуберкулезном диспансере, в учреждении уголовно-исполнительной системы.

«Предлагали мне аттестоваться, носить погоны, отказалась, не мое это, хотела стать успешным врачом, всю свою жизнь посвятить людям», - рассказывает врач.

Сегодня доктор Осипова руководит работой коллектива отделения пульмонологии Акмолинского областного центра фтизиопульмонологии имени К. Курманбаева.

«Заведовала инфекционным отделением с самого начала пандемии СOVID-19. С уверенностью пациента скажу: нелегко там, средний медперсонал сборный, каждого лично не знаешь, на кого можно надеяться? Ведь от «ангелов милосердия» — медсестер — зависит многое», - поделилась доктор.

И здесь, в совершенно новом направлении в лечении никому не известного заболевания, доктор сумела организовать работу, во главу угла поставив дисциплину, безусловную самоотдачу лечению больных - это были требования для каждого члена коллектива, и они ее поддержали.

В отделении Марины Осиповой есть и палаты реанимации. Каждый день в реанимационное отделение поступают люди разных возрастов, жизнь которых может прерваться в любую минуту. И здесь, как нигде, важен профессионализм врача, который должен сделать все возможное, чтобы не допустить смерти тяжелобольного. Каждый день для нее не похож на другой, потому что это новые встречи с родными, индивидуальные советы и рекомендации, одно и то же заболевание у каждого протекает по-разному.

Ее труд оценен грамотой министра здравоохранения РК, нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі».