Марихуану выращивал в собственной квартире житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские предотвратили работу очередной фитолаборатории по производству наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 46-летний горожанин выращивал марихуану в собственной квартире. В горшках вместо цветов у него росли наркосодержащие растения.

«Согласно заключению экспертизы, представленные на исследование образцы являются наркосодержащими растениями рода каннабис. Общая масса с корнями — 5,650 килограмм, что относится к крупному размеру», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.

Полицейские изъяли 20 кустов марихуаны, фитолампы, установку климат-контроля и другое оборудование «фитолаборатории». Мужчина утверждает, что производство на дому организовал для собственных нужд.

Ему предстоит понести ответственность по уголовным статьям «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

За незаконное культивирование предусмотрено наказание от штрафа в размере до 2 000 МРП, или более 5,8 млн тенге, до двух лет лишения свободы.

Всего с начала года на территории области полицейские изъяли свыше 114,5 кг различных наркотических веществ, из них 1,4 кг синтетических наркотиков.



