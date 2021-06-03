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    10:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Марихуану выращивал в собственной квартире житель Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские предотвратили работу очередной фитолаборатории по производству наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 46-летний горожанин выращивал марихуану в собственной квартире. В горшках вместо цветов у него росли наркосодержащие растения.

    «Согласно заключению экспертизы, представленные на исследование образцы являются наркосодержащими растениями рода каннабис. Общая масса с корнями — 5,650 килограмм, что относится к крупному размеру», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.

    Полицейские изъяли 20 кустов марихуаны, фитолампы, установку климат-контроля и другое оборудование «фитолаборатории». Мужчина утверждает, что производство на дому организовал для собственных нужд.

    Ему предстоит понести ответственность по уголовным статьям «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    За незаконное культивирование предусмотрено наказание от штрафа в размере до 2 000 МРП, или более 5,8 млн тенге, до двух лет лишения свободы.

    Всего с начала года на территории области полицейские изъяли свыше 114,5 кг различных наркотических веществ, из них 1,4 кг синтетических наркотиков.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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