Марихуану выращивал в огороде житель Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Садовода-огородника, занявшегося выращиванием на своем участке наркосодержащих растений, задержали в Таразе стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразе задержан 58-летний мужчина, который выращивал на своем огороде марихуану.

«В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» полицейские изъяли у «огородника» 19 кустов культивированного наркотического растения. Это четвертый подобный случай с начала этого года», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Отмечается, что задержанный проживал один. Он дал признательные показания, ведется досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Напомним, на днях Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» стартовало в Жамбылской области. Ежегодная широкомасштабная акция, находящаяся на особом контроле главы МВД РК Ерлана Тургумбаева, ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по стране.

Открытие «Карасора-2020» состоялось в оперативно-поисковом отделении межрегионального отдела по борьбе с наркопреступностью «Дельта-Долина» на территории самой Шуской долины, которая считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли. Помимо этого, любители-«огородники» пытаются выращивать наркотическое зелье на своих участках в областном центре.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает об уголовной ответственности за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.