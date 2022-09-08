Марихуану в особо крупном размере изъяли у жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Байзакского района готовили на продажу десять килограмм марихуаны, им грозит семь лет тюрьмы. Факты незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах продолжают выявлять жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2022» сотрудники батальона патрульной полиции осуществляют рейдовые мероприятия на территории региона. В Байзакском районе выявлено хранение марихуаны в особо крупном размере.

По информации начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, полковника полиции Аскара Джумабекова, мужчины в возрасте 33 и 35 лет были задержаны в предпесковой зоне Байзакского района, недалеко от пастбища Ит өлген в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022». Местные жители готовили дикорастущую коноплю для продажи, высушивая ее на солнце.

«Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с местной полицейской службой Байзакского РОП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на месте задержания обнаружено скошенное ими и разложенное для просушки наркотическое средство «марихуана», общим весом более 10 килограммов», - отметил спикер.

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания города Тараза.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, отмечают в департаменте полиции.

Как сообщалось ранее, на территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

В операции «Карасора-2022» задействовано 140 служебно-розыскных собак, они помогли выявить более 100 наркопреступлений в Шуской долине.

Так, на днях полицейские остановили «Ауди 4» из-за нарушения Правил дорожного движения. При обыске служебная собака по кличке Макс обнаружила наркотическое вещество «марихуана». Подозреваемый, 26-летний житель Байзакского района, полностью признал свою вину.