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Марихуану пытались ввезти в Казахстан из США посредством почтовых отправлений

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Мая 2023, 11:12
Марихуану пытались ввезти в Казахстан из США посредством почтовых отправлений Фото: Stefan Puchner/Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Товар был направлен из штатов в город Алматы под видом других вещей и пересылался в Астану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.

По данным АФМ, в ходе осмотра в коробке из-под игрушек обнаружено растительное вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом, получателем указанной посылки указан житель Астаны.

Сотрудники столичного департамента АФМ осуществили дальнейшую контролируемую поставку наркотических веществ.

«Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством - марихуаной высушенной. Общий вес составляет 500 гр. Посылка была получена жителем Астаны и передана для дальнейшей расфасовки другому гражданину. Указанные граждане были задержаны при приеме-передачи посылки. Они водворены в ИВС», - сообщили в АФМ.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.


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