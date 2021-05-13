Марихуану на два млн тенге изъяли полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Марихуану на два млн тенге изъяли полицейские Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 мая около двух часов ночи при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области остановили мотоцикл Suzuki в Шуском районе, в 15 километрах от села Тасоткель.



При осмотре транспорта стражи порядка изъяли у 57-летнего пассажира более 25 килограммов высушенной марихуаны, спрятанной в белый целлофановый мешок. Задержанный дал признательные показания.

«Изъятое эквивалентно 10 тысячам пагубных доз. За продажу марихуаны наркоделец мог бы получить большие деньги, так как один килограмм высушенной марихуаны на черном рынке стоит около 80 тысяч тенге», – пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Ведется расследование. Подозреваемый водворен в ИВС города Шу.

