РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Марихуану изъяли у жителя ВКО

    наркотики
    Фото: ДП ВКО

    В хранении марихуаны подозревают жителя Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские ДП ВКО задержали 59-летнего жителя Шемонаихинского района, у которого изъято наркотическое вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что этим веществом является высушенной марихуаной, весом 986 граммов.

    По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

     

    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками Видео
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:33
    Лжеработодатель оформил 4 кредита на жителя Актюбинской области
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!