Марихуану изъяли у жителя ВКО

В хранении марихуаны подозревают жителя Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские ДП ВКО задержали 59-летнего жителя Шемонаихинского района, у которого изъято наркотическое вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что этим веществом является высушенной марихуаной, весом 986 граммов.

По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».