Марихуану изъяли у сторонника деструктивных религиозных течений в Актобе

27 Декабря 2022, 10:10

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе у сторонника деструктивных религиозных течений изъяли марихуану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 декабря сотрудники управления противодействию экстремизма при сбыте наркотических средств задержали 34-летнего жителя Мугалжарского района. При обыске по месту жительства подозреваемого было обнаружено 4 бумажных свертка с растительным веществом, спрятаны они были в разных местах. По заключению экспертизы изъятое вещество является высушенной марихуаной весом около 7 грамм.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 1 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанный является приверженцем деструктивных религиозных течений.

Фото: polisia.kz