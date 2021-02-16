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    16:19, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Марихуана и ружье с боеприпасами изъяты у жителя ЗКО

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции Чингирлауского ОП в ходе проведения ОПМ «Қару» было изъято незарегистрированное оружие с патронами и наркосодержащее вещество растительного происхождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отношении владельца всего этого начато досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса.

    Начальник Чингирлауского отдела полиции Сергей Астафьев сообщил, что по месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск, в ходе которого было обнаружено незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, патроны к нему в количестве 73 штук, 8 бумажных коробок и один полиэтиленовый пакет с капсюлями, 5 металлических банок и одна бумажная коробка с порохом, 4 мешочка и одна бумажная коробка с дробью, 39 штук гильз от патрона 16 калибра, 2 приспособления для зарядки патронов, одни мерочные весы, 8 штук металлических мерок, один полиэтиленовый пакет с пыжами для заряда патронов, 171 штук гильзы 12 калибра.

    «Помимо ружья и боеприпасов, по месту жительства были обнаружены пластиковые порезанные баклажки, два бумажных свертка с веществом растительного происхождения зеленого цвета, со специфическим запахом, которое согласно заключению эксперта, является наркотическим средством марихуаной высушенной, общим весом 16,47 грамма», – сказал С. Астафьев.

    По факту ведется досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК «Незаконное хранение оружия» и по статье 296 части 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Западно-Казахстанская область
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