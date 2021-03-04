Мархабат Жайымбетов освобожден от должности председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жайымбетов Мархабат Жайымбетович освобожден от должности председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Мархабат Жайымбетов родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил Кызылординский политехникум Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, Волгоградский сельскохозяйственный институт, Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата, Йоркский университет.

Трудовую деятельность начал с должности энергетика, занимал руководящие должности, являлся заместителем акима Кызылординской области, акимом города Кызылорды, акимом Аральского района, госинспектором Администрации Президента РК. Последние годы занимал должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.



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