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    14:54, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Маргулан Аманбаев стал новым начальником ДЧС по Карагандинской области

    Маргулан Аманбаев
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    Нового начальник ДЧС Карагандинской области личному составу департамента представил исполняющий обязанности руководителя аппарата МЧС РК Бахаев Ергали, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на эту должность назначен Маргулан Топашевич Аманбаев, ранее занимавший должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС Республики Казахстан.

    Маргулан Аманбаев стал новым начальником ДЧС по Карагандинской области
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    — Маргулан Топашевич Аманбаев родился 20 января 1973 года в Карагандинской области. В органах гражданской защиты с 2000 года. Проходил службу на различных должностях, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Прежний руководитель департамента Мурат Катпанов был переведен на новую должность.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Назначения Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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