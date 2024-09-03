Маргулан Аманбаев стал новым начальником ДЧС по Карагандинской области

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на эту должность назначен Маргулан Топашевич Аманбаев, ранее занимавший должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС Республики Казахстан.

— Маргулан Топашевич Аманбаев родился 20 января 1973 года в Карагандинской области. В органах гражданской защиты с 2000 года. Проходил службу на различных должностях, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.