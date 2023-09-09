Марат Жумалиев возглавил управление полиции Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске назначили и.о. начальника управления полиции города. Им стал полковник полиции Марат Жумалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, М.Жумалиеву 42 года. Уроженец региона. В органах внутренних дел служит с 2005-го года.

Первая должность — следователь следственного отделения 2-го отдела полиции УВД Петропавловска. Работал на различных, в том числе руководящих должностях в подразделениях криминальной полиции департамента Северо-Казахстанской области.

До настоящего назначения возглавлял управление криминальной полиции.

Руководитель департамента Айдын Кабдулдинов пожелал М.Жумалиеву успехов в организации оперативно-служебной деятельности самого крупного подразделения полиции региона.

Ранее возглавлявший городское полицейское ведомство Ербол Тайбеков назначен начальником управления полиции города Тараза.