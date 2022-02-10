Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках внедрения проекта «Казахстанская сервисная модель полиции» начальник ДП г. Нур-Султана генерал-майор Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Среди них участковые пункты, стационарные посты модульного типа, которые позволяют находиться в шаговой доступности и обеспечивают своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повышая эффективность защиты от преступных посягательств.

В столице имеются современные сервисные пункты полиции, в которых созданы все необходимые условия. Один из них расположен по улице Қордай. В современном и удобном офисе есть отдельный кабинет для мам с детьми, предусмотрен кабинет для работы с подростками. Полицейский пункт полностью оснащен камерой видеонаблюдения, также разработана электронная карта города.

«Наша задача создать современные комфортные условия, в первую очередь, для жителей, которые будут посещать пункт полиции», - сказал Марат Тулебаев.

В ходе посещения участкового пункта полиции состоялась встреча с проектной группой по внедрению сервисной модели полиции. С подробной презентацией о результатах пилотного проекта выступила национальный эксперт Общественного фонда «Центр исследования правовой политики» Назгуль Ергалиева.

«Основная задача сервисной полиции - это переориентировать работу полицейских на оказание качественного сервиса каждому заявителю, потерпевшему и правонарушителю. Качественный означает - своевременный, законный, информативный, вежливый, всесторонний», - отметила эксперт в своем выступлении.

Перед органами внутренних дел Главой государства поставлены задачи по созданию современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы органов внутренних дел.

«В рамках концепции «Слышащего государства» и реформы Местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности» ключевая роль отводится участковым инспекторам полиции, являющимся основным звеном в сфере профилактики правонарушений», - подчеркивает глава столичного Департамента полиции.

На основе оптимизации процессов создается модель «Эффективный участковый». Основным критерием оценки деятельности сотрудников полиции является уровень доверия населения. Участковые инспекторы полиции состоят в общедомовых чатах жителей многоэтажек, чтобы оперативно узнавать обо всех проблемах на вверенной территории. В целях оперативного реагирования на потребности граждан все участковые зарегистрированы в более 2000 чатах, с охватом около 300 тысяч граждан. Взаимодействие через чаты способствует развитию активной гражданской позиции населения, жители получают возможность эффективно оказывать содействие полиции в охране общественного порядка.

В целях реализации поручений Главы государства в рамках концепции «Слышащего государства» проводится планомерная работа по внедрению и развитию цифровых инноваций.

На улицах города устанавливаются специальные устройства, которые предназначены для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций. Граждане имеют возможность при нажатии на кнопку данного устройства практически мгновенно связаться с сотрудником полиции Центра оперативного управления. С помощью встроенной видеокамеры обеспечивается видеосъемка. Все данные фиксируются системой автоматически. Такое новшество позволит оперативно реагировать на все обращения граждан.