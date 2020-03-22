Марат Токжанов назначен акимом района Байтерек ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента и районного маслихата Марат Токжанов назначен акимом района Байтерек ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ЗКО.

Марат Токжанов родился в 1965 году в ЗКО. Окончил Карагандинский гос­университет, Казахскую государственную юридическую академию и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет. По специальности «преподаватель истории и обществоведения», «юрист», магистр экономических наук.

Работать он начал в 1990 году учителем школы-интерната в Сатпаеве Жезказганской области и в том же году стал ассистентом кафедры политической истории Западно-Казахстанского сельхозинститута, потом был директором ТОО «Акжаик ЛТД», научным сотрудником Института археологии. С 2007 по 2017 год был замакима Уральска, акимом Шынгырлауского района, руководителем управления образования, руководителем управления внутренней политики, руководителем аппарата акима и заместителем акима ЗКО, заместителем председателя Федерации профсоюзов РК.