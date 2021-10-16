Марат Шоранов провел встречу с постоянным представителем ВОЗ в РК

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Между Министерством здравоохранения РК и Страновым офисом ВОЗ в Казахстане состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а также проекта двухгодичного соглашения по сотрудничеству между МЗ РК и Европейским бюро ВОЗ на 2022-2023 г. по трем стратегическим приоритетам: всеобщий охват услугами здравоохранения, защита населения от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, хорошее здоровье и благополучие населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Первый вице-министр М. Шоранов отметил, что Казахстан и ВОЗ связывают долгое и крепкое партнерство в целях укрепления системы здравоохранения РК и поблагодарил за постоянную консультативную и техническую поддержку.

Постоянный Представитель ВОЗ в Казахстане г-жа К. Кларинваль сообщила о важности продолжения и укрепления совместного сотрудничества.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по разработке двухгодичного соглашения на 2022-2023 г.г. и его подписания в ходе предстоящих международных мероприятий.







