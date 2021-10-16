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    13:43, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Марат Шоранов провел встречу с постоянным представителем ВОЗ в РК

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    НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Между Министерством здравоохранения РК и Страновым офисом ВОЗ в Казахстане состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а также проекта двухгодичного соглашения по сотрудничеству между МЗ РК и Европейским бюро ВОЗ на 2022-2023 г. по трем стратегическим приоритетам: всеобщий охват услугами здравоохранения, защита населения от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, хорошее здоровье и благополучие населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Первый вице-министр М. Шоранов отметил, что Казахстан и ВОЗ связывают долгое и крепкое партнерство в целях укрепления системы здравоохранения РК и поблагодарил за постоянную консультативную и техническую поддержку.

    Постоянный Представитель ВОЗ в Казахстане г-жа К. Кларинваль сообщила о важности продолжения и укрепления совместного сотрудничества.
    По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по разработке двухгодичного соглашения на 2022-2023 г.г. и его подписания в ходе предстоящих международных мероприятий.




    Теги:
    Здравоохранение Международная деятельность Главная Внешняя политика Казахстана ВОЗ Минздрав РК
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