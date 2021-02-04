Марат Шоранов обсудил с руководством АБР партнерство по вопросам вакцинопрофилактики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов провел встречу с директором постоянного представительства Азиатского банка развития в Казахстане Нариманом Маннапбековым и представителями Азиатского банка Развития по странам Центральной и Западной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В ходе встречи М.Шоранов проинформировал о проводимой работе по предупреждению распространения COVID-19 в Казахстане, включая вопросы вакцинопрофилактики, и поблагодарил АБР за эффективное долгосрочное сотрудничество по проектам здравоохранения, в том числе и за оказанную грантовую помощь по борьбе с COVID-19 с целью обеспечения аптечками для защиты малообеспеченных семей РК.

«С 1 февраля в Республике Казахстан началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В первую очередь она охватит медицинских работников инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, а также других профилей. Далее, к группе подлежащих будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур, с дальнейшим расширением контингента вакцинируемых по мере достаточности объемов вакцины. На сегодня очень важно охватить как можно больше населения защитой от коронавируса, то есть вакцинацией, которая позволит нам справиться со сложившейся ситуацией по КВИ и вернуться к привычной жизни без карантина», - проинформировал М.Шоранов.

В свою очередь, Н.Маннапбеков поделился информацией о текущей деятельности Представительства АБР в Казахстане.

В ходе встречи сотрудники АБР ознакомили и презентовали Азиатско-Тихоокеанский механизм содействия доступу к вакцине (Asia Pacific Vaccine Access Facility, APVAX).

APVAX предоставляет пакет ресурсов и механизм для поддержки развивающихся стран-членов в закупке и доставке вакцин против COVID-19 и состоит из 2 компонентов: компонент быстрого реагирования и инвестиционный компонент.

Учитывая важность работы по привлечению зарубежных партнеров к сотрудничеству по вопросам вакцинопрофилактики, стороны договорились рассмотреть возможность участия Республики Казахстан в указанном Механизме APVAX с учетом эпидемиологической ситуации.