Марат Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя Секретаря Совбеза РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Марат Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Шайхутдинов Марат Ерсаинович освобожден от должности первого заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Шайхутдинов Марат Ерсаинович

Родился в 1959 году в Акмолинской области.

В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет.

В 1984-1986 гг. – инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана г.Караганды.

В 1986-1990 гг. – инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана.

В 1990-1994 гг. – младший научный сотрудник, заведующий отделом, директор центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан.

В 1994-1997 гг. – президент АПК «Сары-Арка» г. Акмола.

В 1998-2000 гг. – президент ЗАО «Мирас» г. Астана.

В 2000-2005 гг. – директор Казахстанско-Российского университета.

В 2005-2006 гг. – главный инспектор Секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан.

В 2006-2007 гг. – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2007-2009 гг. – директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

В 2009 году – председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2009-2015 гг. – заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

В июне 2015 года назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Доктор исторических наук, профессор, награжден орденами «Құрмет» (2009), «Барыс» ІІ степени (2014) и двумя юбилейными медалями.