Марат Омаров назначен руководителем департамента труда и социальной защиты СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя департамента труда и социальной защиты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.



Департамент возглавил Марат Омаров, ранее занимавший должность руководителя управления государственной инспекции труда.

М.Омарову 60 лет, уроженец Северо-Казахстанской области.

Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, «технология машиностроения», «металлорежущие станки и инструменты», Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, «финансы»

Трудовой путь начал на машиностроительном заводе имени В.В. Куйбышева мастером, затем был начальником технического бюро, заместителем начальника, начальником цеха.

В обширном послужном списке есть должность ведущего инженера АО «ЗИКСТО», начальника отдела, заместителя начальника, и.о. начальника департамента промышленности, транспорта и коммуникаций, торговли и обслуживания, директора департамента Министерства труда и социальной защиты населения, заместителя начальника управления Комитета по работе с несостоятельными должниками.

Работал директором ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования», акимом района Шал акына.