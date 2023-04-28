Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима области Мурзиев Марат Бисенгалиевич назначен на должность заместителя акима региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мурзиев Марат Бисенгалиевич окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (юрист), Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (экономист).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности помощника природоохранного прокурора Атырау.

2004 г. – помощник прокурора города Атырау.

2006-2009 гг. – юрист, менеджер по связям с общественностью в различных компаниях.

В 2009 году работал в аппарате акима Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области советником акима.

2010-2011 гг. – начальник отдела управления образования Западно-Казахстанской области, заведующий государственно-правовым отделом аппарата акима Атырауской области.

В 2012 году – заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области по правовому обеспечению и контролю.

В 2013 году – председатель ревизионной комиссии Атырауской области.

В 2017 году был назначен акимом Исатайского района.

С 2021 года по настоящее время – аким Курмангазинского района.