Марат Мухамедсалиев возглавил PR-службу АО «ФНБ «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директором департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» назначен Марат Мухамедсалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sknews.kz.

Марат Мухамедсалиев работает в сфере СМИ и PR с 1996 года. Большинству казахстанских телезрителей известен, как тележурналист и ведущий авторских программ на телеканалах «Хабар», «Казахстан», «АстанаТВ».

В 2000 г. занимал позицию заместителя руководителя пресс-службы ННК KazakhОil, в 2003 г. – директора департамента по связям с общественностью АО «КазМунайТениз», 2004-2005 г. – в АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

С 2007 года по настоящее время работал пресс-секретарем в компаниях АО KEGOC (2007-2013 гг.), АО «Самрук-Энерго» (2013-2018 гг.) и НАО «Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов» (2018-2020 гг.).

С января 2020 года работал в сфере связи с общественностью АО «Фонд науки».

Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.



