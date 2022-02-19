Марат Кульдиков поблагодарил состав алматинского гарнизона за мужество при ликвидации ЧС в январе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков встретился с личным составом департамента по ЧС, департамента промышленной безопасности, Республиканского оперативно-спасательного отряда, и других территориальных подразделений МЧС, дислоцирующихся в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК

В ходе мероприятия разъяснил личному составу алматинского гарнизона поручения Главы государства.

Марат Кульдиков рассказал о мерах, принимаемых руководством министерства по вопросам повышения заработной платы, улучшения социальных условий сотрудников, материально-технической базы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Сотрудники высказывали свое мнение и предложения, в части цифровизации, полного перевода документооборота на электронные носители и создания общей базы данных министерства. Были заданы вопросы по социальному блоку, привлечения личного состава к профилактическим мероприятиям в области пожарной безопасности, кадровых перемещений, а также оснащения подразделений пожарно-техническим вооружением.

Вице-министр принял сотрудников, записавшихся на проанонсированный ранее личный прием. Он отметил, что согласно концепции «Слышащего государства» - каждый вопрос заданный сотрудниками тщательно рассматривается и находится контроле у руководства министерства.

Кроме того, руковод

ству департамента поручено принять меры по укомплектованию вакантных офицерских должностей, из числа рядового и младшего начальствующего состава.

Завершая встречу, от имени руководства страны вице-министр по чрезвычайным ситуациям поблагодарил личный состав за проявленное мужество и профессионализм при ликвидации ЧС в январе 2022 года.