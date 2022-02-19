+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Марат Кульдиков поблагодарил состав алматинского гарнизона за мужество при ликвидации ЧС в январе

19 Февраля 2022 14:43
Поделиться:
Марат Кульдиков поблагодарил состав алматинского гарнизона за мужество при ликвидации ЧС в январе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков встретился с личным составом департамента по ЧС, департамента промышленной безопасности, Республиканского оперативно-спасательного отряда, и других территориальных подразделений МЧС, дислоцирующихся в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК

Новости по теме
Это долг перед Родиной - пострадавшие в ходе несения службы бойцы в Алматы
Акберен Елгезек - о январских событиях: Надо дождаться конца расследования Сколько пострадавших во время январских событий обратилось за медпомощью Мажилисмены в Жамбылской области встретятся с задержанными в дни январских событий и их родственниками

В ходе мероприятия разъяснил личному составу алматинского гарнизона поручения Главы государства.

Марат Кульдиков рассказал о мерах, принимаемых руководством министерства по вопросам повышения заработной платы, улучшения социальных условий сотрудников, материально-технической базы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Сотрудники высказывали свое мнение и предложения, в части цифровизации, полного перевода документооборота на электронные носители и создания общей базы данных министерства. Были заданы вопросы по социальному блоку, привлечения личного состава к профилактическим мероприятиям в области пожарной безопасности, кадровых перемещений, а также оснащения подразделений пожарно-техническим вооружением.

Вице-министр принял сотрудников, записавшихся на проанонсированный ранее личный прием. Он отметил, что согласно концепции «Слышащего государства» - каждый вопрос заданный сотрудниками тщательно рассматривается и находится контроле у руководства министерства.

Кроме того, руковод

ству департамента поручено принять меры по укомплектованию вакантных офицерских должностей, из числа рядового и младшего начальствующего состава.

Завершая встречу, от имени руководства страны вице-министр по чрезвычайным ситуациям поблагодарил личный состав за проявленное мужество и профессионализм при ликвидации ЧС в январе 2022 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #МЧС   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Это долг перед Родиной - пострадавшие в ходе несения службы бойцы в Алматы
Акберен Елгезек - о январских событиях: Надо дождаться конца расследования
Сколько пострадавших во время январских событий обратилось за медпомощью
Мажилисмены в Жамбылской области встретятся с задержанными в дни январских событий и их родственниками
Популярное
1 Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
2 Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства
3 Депутаты Мажилиса выслушали проблемы работников столичного рынка «Шарын»
4 Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК
5 Новый городской маршрут запустили в Нур-Султане
6 Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане
Читайте также
Восемь автомобилей и два катера вручил спасателям аким Акмолинской области
Четыре сложные операции на глаза провели пациентам в один день в Алматы
Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства
Депутаты Мажилиса выслушали проблемы работников столичного рынка «Шарын»
Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК
Новый городской маршрут запустили в Нур-Султане
Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив