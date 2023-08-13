Марат Карабаев совершил рабочий визит в Азербайджан

В ходе деловой поездки глава МИИР РК в субботу посетил ряд объектов транспортной инфраструктуры Прикаспийского государства, в том числе Бакинский судостроительный завод и международный торговый порт и припортовые станций, а также порт Говсан и станцию Баш-Алят, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что состоялась встреча Марата Карабаева с министром цифрового развития и транспорта АР Рашад Наби оглу Набиевым, на которой азербайджанской стороне было предложено рассмотреть проект Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве и актуализированный проект Дорожной карты ТМТМ.

Также министр сегодня посетил Апшеронский логистический центр и Бакинский железнодорожный вокзал, где ознакомился с пассажирскими вагонами производства Швейцарской компании Stadler.