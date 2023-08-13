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    16:21, 13 Август 2023 | GMT +6

    Марат Карабаев совершил рабочий визит в Азербайджан

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    Фото: пресс-служба МИИР РК
    В ходе деловой поездки глава МИИР РК в субботу посетил ряд объектов транспортной инфраструктуры Прикаспийского государства, в том числе Бакинский судостроительный завод и международный торговый порт и припортовые станций, а также порт Говсан и станцию Баш-Алят, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Сообщается, что состоялась встреча Марата Карабаева с министром цифрового развития и транспорта АР Рашад Наби оглу Набиевым, на которой азербайджанской стороне было предложено рассмотреть проект Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве и актуализированный проект Дорожной карты ТМТМ.


    Также министр сегодня посетил Апшеронский логистический центр и Бакинский железнодорожный вокзал, где ознакомился с пассажирскими вагонами производства Швейцарской компании Stadler.


    Теги:
    МИИР РК Азербайджан Международная деятельность РК Международная деятельность
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