16:21, 13 Август 2023 | GMT +6
Марат Карабаев совершил рабочий визит в Азербайджан
В ходе деловой поездки глава МИИР РК в субботу посетил ряд объектов транспортной инфраструктуры Прикаспийского государства, в том числе Бакинский судостроительный завод и международный торговый порт и припортовые станций, а также порт Говсан и станцию Баш-Алят, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сообщается, что состоялась встреча Марата Карабаева с министром цифрового развития и транспорта АР Рашад Наби оглу Набиевым, на которой азербайджанской стороне было предложено рассмотреть проект Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве и актуализированный проект Дорожной карты ТМТМ.
Также министр сегодня посетил Апшеронский логистический центр и Бакинский железнодорожный вокзал, где ознакомился с пассажирскими вагонами производства Швейцарской компании Stadler.