Марат Карабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Карабаев Марат Каримжанович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Марат Карабаев родился в 1987 году в Ташкентской области Республики Узбекистан. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Уорвикский университет, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2011 году исполняющим обязанности эксперта Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства МСХ РК.

С 2011 по 2013 годы — эксперт; главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2015 годы — и.о. заместителя руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

В 2015-2017 годы — заместитель руководителя; руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годы работал на руководящих должностях в Департаменте развития оборонно-промышленного комплекса Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2019 по июль 2020 года занимал должность директора Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК.

С июля 2020 по январь 2021 года — председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.

С января 2021 года и по настоящее время работал председателем Комитета индустриального развития МИИР РК.