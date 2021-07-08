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    20:53, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Марат Карабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Карабаев Марат Каримжанович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Марат Карабаев родился в 1987 году в Ташкентской области Республики Узбекистан. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Уорвикский университет, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

    Трудовую деятельность начал в 2011 году исполняющим обязанности эксперта Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства МСХ РК.

    С 2011 по 2013 годы — эксперт; главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2014-2015 годы — и.о. заместителя руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

    В 2015-2017 годы — заместитель руководителя; руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

    В 2018-2019 годы работал на руководящих должностях в Департаменте развития оборонно-промышленного комплекса Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

    С августа 2019 по июль 2020 года занимал должность директора Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК.

    С июля 2020 по январь 2021 года — председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.

    С января 2021 года и по настоящее время работал председателем Комитета индустриального развития МИИР РК.


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